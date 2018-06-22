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ИИ будет разоблачать секретные ядерные испытания

Сегодня, 21:33

Такую значимую разработку предложила группа ученых из американской Тихоокеанской Северо-Западной Национальной лаборатории.

Группа ученых построила нейронную сеть, чтобы вынюхивать любую необычную ядерную активность. Исследователи решили посмотреть, могут ли они использовать глубокое обучение для сортировки различных событий ядерного распада, чтобы идентифицировать любое подозрительное поведение.

Лаборатория, погребенная под 81 футом бетона, камня и земли, заблокирована от энергии космических лучей, электроники и других источников. Это означает, что собираемые данные менее шумны, что облегчает определение необычной активности. Один из ученых отмечает, что некоторые формы импульсов трудно интерпретировать. Достаточно сложно провести различие между хорошими и плохими данными. Чтобы сеть узнала о хороших сигналах, ей нужно приличное количество плохих сигналов для сравнения.

Компьютерные ученые собрали 32 000 импульсов и аннотировали их свойства, обучая систему обнаруживать любые нечетные функции, которые могут классифицировать сигнал как "хороший" или "плохой".

Нейронная сеть правильно определила 99,9% импульсов по сравнению с 96,1%, полученных от более традиционных методов. В результате ИИ будет разоблачать секретные ядерные испытания.

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