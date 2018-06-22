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Первый летний звездопад в Москве пройдет 27 июня

Сегодня, 20:01

Однако зрителям помешает яркая Луна. Об астрономическом явлении рассказал Олег Угольников, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН.

В Москве первый летний звездопад из созвездия Волопаса пройдет 27 июня, но любопытным зрителям помешает яркая Луна. По словам экспертов, если кропотливо всматриваться в ночное небо, то можно будет заметить самые мощные потоки.

Как рассказал ТАСС Олег Угольников, в этом году Июньский Боотид составляет до 10 метров в час. Подобное астрономическое явление происходит не ежегодно, этим он претендует на уникальность. Самые сильные звездопады наблюдаются в августе и декабре месяцах и происходят они в созвездиях Персеиды или Геминиды соответственно. Рекорд среди метеорных потоков был зафиксирован в ноябре месяце в 1966 году, тогда «звезды падали» в потоке Леониды с часовой частотой в 150 тысяч метеоров.

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