Китайцы выложили в Сеть код для диагностирующей рак нейросети

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Компания Baidu ведет активную борьбу со злокачественной онкологией посредством ИИ. Проект ученых Поднебесной умеет прогнозировать развитие опухолей по биопсии.

Код для диагностирующей рак нейросети писался на датасете из немыслимого количества срезов человеческих тканей. Как результат, ИИ понимает разницу между патологическими клетками и окружающими их тканями. Китайцы выложили в Сеть результат своей работы, дабы еще на шаг приблизить человечество к революционному открытию.

Нейросеть успела продемонстрировать свое превосходство над врачами. Человек не может диагностировать рак на ранних стадиях, чего не скажешь об ИИ. Несмотря на впечатляющий успех, эксперты из Поднебесной подчеркивают, борьба с раком далека к завершению.