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Человеческое пристрастие к алкогольным напиткам возникает из-за изменений в мозге. Об этом заявила группа международных исследователей.

Исследователи провели эксперимент на крысах, которые умели нажимать на рычаг для получения сладкой воды или же спирта. Оказалось, что большая часть грызунов ссылается к сахару, а около 15% выбирают алкоголь. И это несмотря на то, что при таком выборе крыс било током. Ученые отмечают, что доля испытуемых животных почти равна части людей, страдающих от алкогольной зависимости.

Благодаря проведенному опыту исследователи назвали ключевую причину алкогольной зависимости. Оказывается, что у крыс с пристрастием к алкоголю наименее активен ген, который производит белок GAT-3, поддерживающий ГАМК, который, в свою очередь, отвечает за «успокоение» нервной системы. Следовательно, при подавлении данного гена у крыс, которые выбирали сладкую воду, у них развивалась склонность к алкоголизму.