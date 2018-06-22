VistaNews.ru


В Британии будут ремонтировать дороги дронами с 3D-принтерами

Сегодня, 18:50

Считается, что машины будут летать по городам, изучая и патрулируя их. Если аппарат найдёт выбоину, то сразу же подлетит к ней и заделает. Это всё стало частью концепции «саморемонтирующихся городов».

Никто не хочет ездить по разбитым дорогах. Это не только доставляет дискомфорт, но и вредит автомобилю. Но на помощь приходят новые технологии.

В Британии учёные будут ремонтировать дороги. Этот новый революционный процесс будет происходить с дронами и 3D-принтерами. Машина постоянно патрулирует улицу в поисках ямы. При обнаружении она отправляет сигнал в центр управления, а затем отправляется совершать ремонт.

                                     

Такая концепция является частью более глобального университетского плана «саморемонтирующихся городов». В нём указывается, как роботехника может заменить человека на тяжёлых ремонтных работах.

Профессор по материалам и структурам из Университета Лидса Фил Пеннелл заявляет, что использование дронов с 3D-принтерами и распознаванием ям сможет значительно сэкономить бюджет города. Дело в том, что выбоины начинаются с крошечных ям, а такая умная техника может заделать даже 1-миллимитровую трещину.

По словам Фила Пеннелла, всё это кажется фантастикой, но через 20 лет может быть обыденностью.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Екатеринбурге из-за приезда Путина на 2 дня запретят пользоваться дронами

Жители Владикавказа сняли глубокие ямы на дорогах

Сбербанк в конце года начнет доставку наличных дронами

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

Рекомендуем