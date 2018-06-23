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Ученые выяснили смертельно опасную дозировку соли

Сегодня, 00:30

Американские ученые родом из Женской больницы Бригхэма в Бостоне провели социальный эксперимент, собрав информацию и обработав ее они смогли доказать, чрезмерное употребление солей неотъемлемо связанно с повышением кровяному давлению и повышает риск преждевременной смерти. В солях содержится большое количество натрия, именно из-за него повышается шанс заболевания сердечно-сосудистой системы.

Для проведения эксперименты были отобраны 2974 человека в возрасте от 30 до 55 лет, важным критерием отбора являлось отсутствие склонности к повышенному давлению (пре гипертензией). Количество потребляемой добровольцами соли ученые регулировали с помощью разнообразных клинических анализов крови, в том числе сбор мочи. Анализы собирали каждые 24 часа. Эксперимент позволил исследователям точно определять количество соли в организмах добровольцев на протяжении и за 24 года в ходе исследования умерли 272 человека. Благодаря добровольцам и их жертве ученые смогли доказать прямую связь потребляемым количеством соли и риском смерти. Добровольцы, которые употребляли соль в диапазоне между 1200 - 9000 тыс. миллиграмм хлорида натрия в день - употребляли безопасную для здоровья норму. А те, кто превышал норму в 9000 тыс. миллиграмм, имели повышенный риск для здоровья. В России, согласно данным, ежегодно фиксируется до 550 тыс. случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы и инсультов в год. Смертность из-за заболевания возросла до 200 тыс. человек. Теперь известна смертельно опасная дозировка соли.

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