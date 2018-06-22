Российские ученые спасут человечество от рака древнеегипетским зельем

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Молекулярные биологи РФ обнаружили уникальное вещество, способное «глушить» работу белков, мешающих химиотерапии бороться со злокачественной онкологией. Революционное лекарство успешно протестировали на культурах опухолей прямой кишки.

Главная проблема химиотерапии заключается в ее неэффективности при использовании лекарственных препаратов в огромном количестве. Российские ученые спасут человечество от рака, убив древнеегипетским зельем сразу двух зайцев. Вскоре лечить злокачественную онкологию можно будет сравнительно незначительными дозами медикаментов, от чего эффективность химиотерапии только увеличится.

Десятки лет молекулярные биологи ищут высокоэффективное лекарство от рака. Как оказалось, формула чудо-эликсира была выведена задолго до наступления нашей эры. В образцах некой целебной жидкости, которую в Древнем Египте приравнивали к панацее, ученые нашли «заглушку» для белков теплового тока, они же шапероны. Данные биологически активные вещества защищают организм от неблагоприятных факторов окружающей среды.

Когда человек более раком, шапероны борются с химиотерапией, воспринимая ее как исключительно негативное воздействие на организм. Оказывается, древнеегипетским зельем можно «отключить» работу белков теплового тока, повысив эффективность курса лечения и снизив избыточную дозу препаратов.

Культуры злокачественных опухолей прямой кишки не устояли перед чудо-веществом. Возможно, уже в ближайшие годы отечественные биологи спасут человечество от онкологии.