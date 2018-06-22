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В Краснодаре врачи сделали пациенту нос из ребра

Сегодня, 18:40

В Краснодаре 68-летнему пациенту из-за опухоли ампутировали нос, после чего провели реконструкцию носа с помощью части ребра больного.

Такая уникальная операция была проведена в краснодарском онкологическом диспансере. Нос пациента пришлось ампутировать, так как он был поражен злокачественной опухолью. Обнаружили онкологическое заболевание у пенсионера, когда тот пришел в онкодиспансер на День открытых дверей. Из маленького пятнышка заболевание в течение нескольких лет переросло в незаживающую рану. Все это время мужчина не обращался к медикам, и только когда терпеть было уже невыносимо, дочь убедила его пойти, наконец, к врачам. Носа к этому времени уже почти не осталось.

Несмотря на то, что заболевание было сильно запущено, врачи сделали операцию по удалению опухоли, и она оказалась эффективной. Пациент восстановился в течение полугода после нее.

Медики приняли решение провести реконструктивно-восстановительную операцию. По данным 3D-КТ-моделирования изготовили макет носа. Материалом для «изготовления» нового носа пациенту послужили фрагменты ребра и предплечья больного.

Операция увенчалась успехом, больной восстанавливается. На Кубани такую операцию провели впервые. В стране, да даже и во всем мире подобные операции очень редки. Получается, что ему в буквальном смысле сделали нос из ребра.

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