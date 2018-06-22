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Учёные разработали лекарство, препятствующее распространению рака

Сегодня, 18:31

Оно воздействует на рак молочной и предстательной желез, а также толстой кишки и лёгких.

Лекарство было создано учёными из Университета Здоровья и Науки в Орегоне (OHSU). Согласно данным, представленным в Nature Communications, оно основано на связи с белками, очищающими клетку. Они останавливают распространение болезни, но на них самих нет влияния.

По словам ведущего автора работы Раймонда Бергана, очень важно было создать именно то лекарство, которое не убивает сами раковые клетки, а препятствует их движению. Разработка таких препаратов очень важна, поскольку если есть заражения в молочной железе, толстой кишке и так далее, просто уничтожением нескольких клеток болезнь не остановить. Гораздо надёжнее убедиться, что она не распространилась дальше. В ином случае возможен смертельный исход.

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