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Учёный: Метеоры не являются опасными для жизни

Сегодня, 01:30

Совсем еще недавно, вчера, в Воронеже произошло падение космического «предмета». Который был замечен также в Липецкой и Орловской областях.

Ученый решил провести научный эксперимент, чтобы выявить последствия падения метеора. Натан Эйсмонт уверяет, что это частая практика, а бояться сгорающих метеоров в атмосфере Земли и вовсе не стоит, поэтому они не являются опасными для жизни. Сгорают только те, кто небольшого размера, однако стоит бояться тех, у кого диаметр больше тридцати метров, которые смогут долететь. Все это происходит каждый 10 лет, поэтому это нормально. Важный фактор играет и из чего астероид – железный или каменный, и конечно, железный в преимущество, и скорее всего, он долетит точно, в отличии от камня.

Чтобы начать изучать этот вопрос, ученым понадобилось падения метеора в 2004 году, именно после обнаружения Апофиса, диаметр которого достигает до 400 метров, может быть опасен после 2029 года.

Также упавший метеорит в Воронежской области вызвал у людей страх, однако критического дискомфорта он городу не принес.

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