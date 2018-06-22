Олег Артемьев показал «город-звезду» из космоса

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Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев показал фотографии уникального итальянского города-звезды с Международной космической станции.

Итальянская коммуна Пальманова находится в провинции Удине, что на севере Италии. Уникальность объекта заключается в том, что он был сооружён в форме правильной девятиугольной звезды, а каждое укрепление на углах крепостной ограды было построено таким образом, чтобы защищать соседствующие. Крепость была окружена рвом с водой, а доступ в город осуществлялся через несколько монументальных ворот.

Город-крепость задумывалось как воплощение идеального сооружения времен Возрождения, но даже в XVI веке никто не решался переехать туда, из-за чего было принято решение переселить туда людей в принудительном порядке. Даже сейчас население городка еле насчитывает 5500 жителей.