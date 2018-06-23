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Мозг начинает воспринимать алкоголь за качественную пищу через некоторый промежуток времени после приобретения пагубной привычки. Истинные зависимые люди нередко отказываются есть, и даже не толстеют, хоть алкоголь и калорийный.

Ученые объяснили, почему водка для алкоголиков вкуснее сахара, и для этого специалистам понадобились подопытные грызуны. Выяснилось, что зависимые от алкоголя животные, как и люди, подвергаются изменениям нейронных связей в мозге, которые отвечают за пищу и сытость. Когда человек долго пьет, запускается определенный механизм, заставляющий мозг воспринимать алкоголь за питательные продукты, а пища при этом не воспринимается, либо процесс осуществляется проблемно.

Как подчеркнули специалисты, они научились «переключать» мозг, заставляя его полюбить сладкий сироп вместо водки или спирта. Теперь исследователи полагают, что могли бы создать лекарства, исцеляющие людей от алкогольной зависимости. Те же процедуры можно проделать и с наркоманами, считают эксперты.