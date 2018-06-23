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Стойкость десантного модуля «ЭкзоМарс-2020» проверят выстрелом плазмы

Сегодня, 05:15

«Роскосмос» сымитирует жесткую атмосферу Марса, оценив стойкость теплозащитного пакета нового космического аппарата. Модулю предстоит транспортировать ровер на Красную планету, Луну и Венеру для изучения состава грунта.

Во время торможения в космосе, атмосферные газы, окружающие корабль, разогреваются до 10 тыс. градусов, ставя под угрозу уничтожения всю миссию. Дабы не столкнуться с прогнозируемыми проблемами, в «Роскосмосе» проверят стойкость десантного модуля «ЭкзоМарс-2020» выстрелом плазмы. В ходе эксперимента ученые госкорпорации в точности сымитируют условия атмосферы Красной планеты, предохранив аппарат от перегрева. Главная цель испытания – сохранение работоспособности приборов десантного модуля. К слову, теплозащитный пакет корабля состоит из определенных материалов, которым заранее суждено сгореть во время приземления.

«ЭкзоМарс-2020» разрабатывается для путешествий к Луне, Марсу и Венере. На каждом из объектов роверу предстоит взять образцы грунта для изучения.

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