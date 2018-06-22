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Британский эксперт: Фото и рисунки не являются доказательством НЛО

Сегодня, 17:01

По мнению художника Дэвида Кларка, делающего изображения НЛО со слов очевидцев для Британского национального архива, причина в несогласованности и непонимании аномалий.

В прошлом веке очевидцы НЛО часто рисовали то, что им казалось аномальным. В наши дни люди пытаются доказать правдивость своих наблюдений при помощи фото. Однако и рисунки, и снимки, по мнению Дэвида Кларка, только доказывают факт самой аномальности, а её происхождение можно всегда пояснить с точки зрения земных явлений. Также подобные свидетельства практически не согласованы между собой.

Во время попыток расследования разных заявлений об НЛО экспертов больше всего сбивало с толку то, что одни называли объект сигарообразным, другие говорили, что он напоминает треугольник, а третьим «инопланетный космолёт» и вовсе мог показаться каким-нибудь крестом.

Что именно из этого является НЛО, понять сложно. Однако ряд таких случаев привёл к тому, что на расследование случаев разные организации перестали выделять достаточно средств и кадров, всегда подбирая под фото «корабля пришельцев» рациональное объяснение.

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