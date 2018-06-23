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Медики из Новосибирска создали первый отечественный окклюдер

Сегодня, 02:45

Дефект межжелудочковой перегородки бывает у младенцев, болеющих пороком сердца в полутора-трех случаях на 1000 новорожденных.

Медики из Новосибирска создали первый отечественный окклюдер. Как известно, то аналог будет из более мягкого материала. Также производить продукт будет компания «МедИнж» из Пензы.

Этот дефект раньше лечился открытой операцией с искусственным кровообращением, что является тяжелым для любого новорожденного. А также прокалывалась бедренная вена, чтобы закрыть дефект окклюдером. Однако это очень дорого, поэтому сибиряки решили создать свой продукт, чтобы семьи могли облегчить хирургическое вмешательство в организм своих детей.

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