Искусственный интеллект собирает информацию о ядерном оружии

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Искусственный интеллект способен собирать информацию даже в тех случаях, когда она неуловима для простого человека, благодаря анализу малозначительных факторов. Американские учёные создали нейронную сеть, основным предназначением которой является выявление взрывов бомб.

Специалисты из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории разработали искусственный интеллект, который поможет отследить соблюдение правил Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Нейронная сеть специализируется на обнаружении ядерной активности.

Сам искусственный интеллект располагается под землей, а от внешнего воздействия его защищает бункер из бетона, толщина которого составляет около 24 метров. Благодаря этому нейронная сеть надёжно защищена от электромагнитных и других импульсов. Система займётся поиском радиоактивных частиц, которые возникают в результате ядерных взрывов. Это поможет выявить случаи незаконного использования запрещённого оружия.