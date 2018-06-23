Новый вид бабочек назван в честь архангельского ученого

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В память зоолога, работавшего в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М. В. Ломоносова (САФУ) назвали новый вид бабочек, обитающий в Индонезии.

На сайте САФУ говорится, что новая бабочка с названием «медведица Подболоцкой» названа так в честь архангельского ученого, доцента САФУ, кандидата биологических наук Марины Подболоцкой (1956 — 2014). Подболоцкая была известным энтомологом, в сферу ее изучения входили бабочки, шмели и пчелы.

«Медведица Подболоцкой» обитает на индонезийском острове Флорес. Обнаружили бабочку в кальдере потухшего вулкана Сано Нггоанг. Фактически этот вулкан представляет собой озеро на высоте 757 метров на уровне моря. Кратер полностью заполнен водой и окружен тропическим лесом.

Интересно, что новый вид бабочек был обнаружен при работе с музейными коллекциями. Подобная бабочка была описана еще в девятнадцатом веке, но новый вид отличается серыми метками на крыльях и более яркой окраской хвоста.