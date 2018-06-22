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Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

Сегодня, 15:37

Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект, вызывающий странные искажения в облаках на низкой околоземной орбите.

Специалисты заявили – ещё три года назад агентство NASA признало возможность существования порталов на планете, которые могут быстро переправить человека из одного места в другое. Подтвердилась эта информация данными с нескольких космических зондов. Порталы расположены там, где геомагнитное поле резко сталкивается с солнечным ветром. Таким образом, открывается прямой путь с Земли на Солнце, а также возможен проход в иной мир.

Начиная с марта 2015 года, специалисты из NASA, по мнению уфологов, активно изучали такие порталы. Они необходимы также и для того, чтобы остановить НЛО от нападения. Уфологи заявили – инопланетяне создают рядом с МКС, а также на самой Земле свои проходы, которые пока скрывают от людей. Появление массивного НЛО – очередное доказательство данной версии.

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