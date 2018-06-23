Сегодня, 01:15

Такие психологические особенности могут уберечь человека от непредвиденных поступков в момент принятия важных решений, однако роль играет и уровень накала ситуации. Исследования показали, что личностные и ситуативные характеристики могут создать некий «микс» в поведении человека.

Как рассказали ученые, люди с «тревожным» мозгом боятся рисковать, тем самым – они совершают более продуманные поступки и не полагаются на удачу. Немецким специалистам удалось выяснить, что заставлять человека тревожиться намерено не всегда нужно, однако бывают и такие черты, как «личностная тревога», при которой человек переживает постоянно.

Импульсы в мозге испытуемых показали, что в случае повышения уровня тревоги люди больше обдумывали и переосмысливали ситуацию, а их решения оказывались более рациональными, не предусматривающими чрезмерного риска. В исследованиях приняли участие 20 человек с высоким уровнем тревожности, и столько же – с низким.