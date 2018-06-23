VistaNews.ru


Ученые: Люди с «тревожным» мозгом боятся рисковать

Сегодня, 01:15

Такие психологические особенности могут уберечь человека от непредвиденных поступков в момент принятия важных решений, однако роль играет и уровень накала ситуации. Исследования показали, что личностные и ситуативные характеристики могут создать некий «микс» в поведении человека.

Как рассказали ученые, люди с «тревожным» мозгом боятся рисковать, тем самым – они совершают более продуманные поступки и не полагаются на удачу. Немецким специалистам удалось выяснить, что заставлять человека тревожиться намерено не всегда нужно, однако бывают и такие черты, как «личностная тревога», при которой человек переживает постоянно.

Импульсы в мозге испытуемых показали, что в случае повышения уровня тревоги люди больше обдумывали и переосмысливали ситуацию, а их решения оказывались более рациональными, не предусматривающими чрезмерного риска. В исследованиях приняли участие 20 человек с высоким уровнем тревожности, и столько же – с низким.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые: Запомнить сновидения помогает витамин В6

Учёные: Люди, употребляющие алкоголь, болеют реже

Учёные узнали, что происходит с человеком при несчастной любви

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем