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Крохотная рыбка научилась восстанавливать спинной мозг

Сегодня, 13:55

Стволовые клетки живут по всему телу водного обитателя, что помогает им за несколько дней полностью восстановиться даже после самой тяжёлой травмы.

Учёные пришли к выводу, что крохотная рыбка данио-рерио способна восстанавливать повреждённый спинной мозг. Исследователи засняли, наблюдая под микроскопом, удивительное действие. Дело в том, что они изначально повредили спину данио-рерио, в результате чего у рыбы наступил паралич. Однако животное начало регенерироваться, а клетки двигаться друг к другу и снова соединяться в цельный позвоночник. После этого рыба благополучно уплывает.

Доктор Ян Каслин рассказал, что для данио-рерио получить травму такого характера – не проблема. Буквально через два дня она полностью выздоравливает.

Недавно процесс регенерации был впервые сфотографирован и заснят на видео. Его представили учёным в Мельбурне на Международном собрании исследователей стволовых клеток.

Оказывается, что эти стволовые клетки живут по всему телу крошечных рыбок. Именно они и помогают животным оправляться от травм. Ранее учёные не знали, почему данио-рерио постоянно спят, сейчас же выяснилось, что они таким образом регенерируются.

Ян Каслин рассказал, что своё открытие он сделал, изучая болезнь Паркинсона и создавая лекарство от неё. Учёный хотел вызвать недуг у рыбы. Выбор пал на данио-рерио, ведь её гены на 70% совпадают с самыми важными человеческими генами. Исследователь удалял нейроны из мозга рыбы, но они восстанавливались. Каслину никак не удавалось вызвать болезнь Паркинсона, пока он не понял, что рыба регенерируется.

Для человечества это очень важное открытие, так как оно может стать основой для операций и лекарств против болезней, наущающих работу нейронов и мозга.

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