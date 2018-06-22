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Ученые: Психические заболевания имеют одинаковую генетическую основу

Сегодня, 12:46

Специалисты провели ряд исследований с целью выявления закономерности в развитии неврологических и психиатрических заболеваний. Такая необходимость возникла из-за растущего числа людей, страдающей данной патологией.

Международная группа ученых после проведения исследований установила, что раннее проявление незаурядных когнитивных способностей приводит к повышенному риску возникновения психических заболеваний у человека во взрослом возрасте. Результаты своего опыта они разместили в научном журнале Science.

Сообщается, что в эксперименте взяли участие 265218 пациентов, которые имеют хотя бы одно мозговое нарушение, сведения о ходе их заболевания были проанализированы. После чего удалось составить список из 10 психиатрических отклонений и 15 неврологических, которые имеют одинаковую генетическую основу. Для проведения эксперимента брались во внимание такие показатели как масса тела, образование и наличие неврозов.

Выводом стало то, что большинство заболеваний такого плана связаны с одинаковыми вариантами генома, особенно шизофрении. Фенотипический анализ показал, что раннее проявление высоких интеллектуальных способностей приводит к расстройству психики в зрелом возрасте. Установлено, что морфология неврологических и психических болезней все же различна.

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