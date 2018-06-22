Раскрыта тайна 6000-летних наскальных рисунков в Саудовской Аравии

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Ученые исследовали площадь в 9 тысяч квадратных миль, где древние тексты написаны на арамейском, арабском, набатейском, греческом и латинском языках. Совместно с этим на скалах изображены петроглифы людей и животных, информирует Тhesun.

Учеными международной группы была раскрыта тайна знаменитых 6000-летних наскальных рисунков в Саудовской Аравии. Самым известным объектом выступает Мадаин Салих, где были обнаружены 111 древних гробниц, высеченных в скале и попавших в наследие «Юнеско». Точную дату эксперты смогли установить по изображению жирафов и страусов, которые водились в этой местности только 6 тысяч лет назад.

Объект был важен для цивилизации во 2 и 3 веках до нашей эры, так как располагался на торговом пути Аравийским полуостровом, Средиземным морем и Азией. Судя по текстам, в районе была саванна, сменившаяся пустыней. Потому страусы, жирафы и другие животные были вынуждены кочевать в современную Африку, где продолжают проживать по сей день.