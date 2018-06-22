VistaNews.ru


Раскрыта тайна 6000-летних наскальных рисунков в Саудовской Аравии

Сегодня, 12:20

Ученые исследовали площадь в 9 тысяч квадратных миль, где древние тексты написаны на арамейском, арабском, набатейском, греческом и латинском языках. Совместно с этим на скалах изображены петроглифы людей и животных, информирует Тhesun.

Учеными международной группы была раскрыта тайна знаменитых 6000-летних наскальных рисунков в Саудовской Аравии. Самым известным объектом выступает Мадаин Салих, где были обнаружены 111 древних гробниц, высеченных в скале и попавших в наследие «Юнеско». Точную дату эксперты смогли установить по изображению жирафов и страусов, которые водились в этой местности только 6 тысяч лет назад.

Объект был важен для цивилизации во 2 и 3 веках до нашей эры, так как располагался на торговом пути Аравийским полуостровом, Средиземным морем и Азией. Судя по текстам, в районе была саванна, сменившаяся пустыней. Потому страусы, жирафы и другие животные были вынуждены кочевать в современную Африку, где продолжают проживать по сей день.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые: В Саудовской Аравии найдены древние скульптуры животных

Учёные: Первыми художниками мира были неандертальцы

Автомобильная выставка для женщин открылась в Саудовской Аравии

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Рекомендуем