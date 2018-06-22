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В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Сегодня, 11:55

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в гробнице. Раньше в Китае было положено класть черепа животных в гробницы погибших.

В 2004 году ученые нашли черепа рыси, медведя и леопарда в захоронении бабушки императора Цинь Шихуана. Один череп привел в смятение ученых, так как они не могли определить, какому животному он принадлежал. Сразу же после того, как в гробнице нашли неизвестное существо, исследователи принялись изучать находку. Выяснилось, что череп принадлежал древнему сородичу современных гиббонов.

Вес животного колебался от 5 до 6 кг, а питалось оно фруктами и растениями. Ученые выдвинули гипотезу, что прародитель гиббона вымер из-за деятельности древнего человека. Ранее в Индии ученые обнаружили останки лягушек возрастом в 99 миллионов лет. Этот вид обитал сразу же после исчезновения динозавров.

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