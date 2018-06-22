VistaNews.ru


Ученые: Болезнь Альцгеймера может вызываться вирусом герпеса

Сегодня, 11:30

Также исследователи рассказали о том, что болезнь Альцгеймера может быть заразной. С помощью герпеса Альцгеймер тоже передается от человека к человеку.

Ученые пытались обнаружить способы лечения болезни, однако наткнулись на новые способы ее возникновения. Оказывается, что вирус способен передаваться через заражение крови. Некоторые ферменты накапливаются в нервных клетках зараженных людей, а затем передаются через кровь. К таким выводам пришел ученых из Нью-Йорка Джоэль Дадли. К тому же, переносчиком опасного вируса могут быть и другие бактерии. Например, болезнь Альцгеймера может быть вызвана вирусом герпеса, который оказывает негативное влияние на нейроны больных людей. При исследовании людей, больных Альцгеймером, оказалось, что у них в организме есть избыток вируса герпеса. Также вирус способен ускорять течение болезни в несколько раз. Подчеркивается, что вирусом герпеса заражены 80% жителей планеты.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Учёные рассказали, кто виноват в грядущей смертельной эпидемии

Ученые: Олени могут заразить людей «зомби-вирусом»

Смертельный птичий грипп в Китае может стать "Болезнью Х"

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Рекомендуем