Ученые: Болезнь Альцгеймера может вызываться вирусом герпеса

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Также исследователи рассказали о том, что болезнь Альцгеймера может быть заразной. С помощью герпеса Альцгеймер тоже передается от человека к человеку.

Ученые пытались обнаружить способы лечения болезни, однако наткнулись на новые способы ее возникновения. Оказывается, что вирус способен передаваться через заражение крови. Некоторые ферменты накапливаются в нервных клетках зараженных людей, а затем передаются через кровь. К таким выводам пришел ученых из Нью-Йорка Джоэль Дадли. К тому же, переносчиком опасного вируса могут быть и другие бактерии. Например, болезнь Альцгеймера может быть вызвана вирусом герпеса, который оказывает негативное влияние на нейроны больных людей. При исследовании людей, больных Альцгеймером, оказалось, что у них в организме есть избыток вируса герпеса. Также вирус способен ускорять течение болезни в несколько раз. Подчеркивается, что вирусом герпеса заражены 80% жителей планеты.