В России ученые создадут сверхавтономную подлодку-робота

Сегодня, 11:14

Она сможет 3 месяца работать без участия человека на борту и без ядерной энергии от двигателя внешнего сгорания. Об этом информирует Игорь Денисов, заместитель генерального директора ФПИ.

В России ученые в ближайшем будущем создадут сверхавтономную подлодку-робота. Уникальность аппарата заключается в способности больше 3 месяцев функционировать, не используя ядерной энергии. Примечательно, подлодка будет работать от двигателя внешнего сгорания.

По словам Игоря Денисова, в планах создать аппарат, который способен без всплытия прокурсировать Северным морским путем, включая путь подо льдами. Подлодка будет необитаемой, что дает возможность ей выполнить поставленные задачи за максимальный период в 90 суток.