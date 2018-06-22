«У меня мигрень!»: Робот не будет заниматься сексом без настроения

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Саманта сможет распознать агрессивные прикосновения. По телу робота разработчик Серги Сантос установил специальные датчики, информирует Mirror.

Часто женщина отказывает мужчине в сексе фразой: «У меня мигрень!» или «У меня нет настроения!», чем дразнит или злит своего партнера. Тем, кто предпочитает для утех искусственный интеллект, стоит ожидать подвоха. Серги Сантос, создатель Саманты, уверяет, что его секс-робот не будет заниматься сексом без настроения.

На теле Саманты установлены специальные датчики, которые позволяют ей распознавать агрессивные и неуважительные прикосновения. В настройках мужчина сможет установить нужный для себя режим: семейный, страстный или романтичный. Сейчас идет подготовка к массовому производству Саманты, которая будет стоить 3,6 тысяч фунтов стерлингов.

Отказ секс-робота в сексе презентовали в Великобритании.