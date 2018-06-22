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Мировые ученые спорят из-за химических элементов, открытых россиянином

Сегодня, 11:09

Периодическая таблица Менделеева постепенно дополняется новыми компонентами, последние из которых были добавлены четыре года назад российскими специалистами. Ученые-химики со всего мира активно спорят о их необходимости.

Российские ученые четыре года назад дополнили периодическую систему новыми элементами – теннессином, который занял 117 место, и московием – 115. Их легальность вызвала большие сомнения у коллег с мировым именем. Так, физик Клас Фалэндер из университета Лунда уверен, что результаты ученых из России будут полностью подтверждены и сомневаться в научности их открытия не нужно.

Известно, что в таблице Менделеева оставалось только четыре свободных места, а ученые со всего мира устроили целое состязание по их заполнению, победа в которой досталась россиянину Юрию Оганесяну. Мировые ученые спорят из-за химических элементов, открытых российскими специалистами, ведь не все согласились с обоснованием, которое представил ученый.

Напомним, что добавлять новый элемент в таблицу или нет решают две организации - Международный союз чистой и прикладной химии (IUPAC) и Международный союз чистой и прикладной физики (IUPAP). Свои решения они принимают на основе заключения группы экспертов, известной как совместная рабочая группа (JWP). В результате возникшего конфликта было решено поменять правила, по которым элементы могут оказаться в таблице Менделеева.

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