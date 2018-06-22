Учёные назвали причину вымирания белых медведей

Сегодня, 10:48

Ранее считалось, что это случится из-за косолапости, которая приводит к большой энергозатратности. Однако сейчас оказалось, что главная причина исчезновения животных кроется глубоко в вечных льдах.

Белых медведей считают одними из самых крупных млекопитающих, которые сохранили позу веслоногих. Учёные не могут определить, как правильно высчитать эффективность ходьбы этих животных и провести нужные замеры. Биолог Энтони Пагано, который работает с университетом Калифорнии в Санта-Крузе, рассказал, что ему больше всего нравится изучать белых медведей, идущих по беговой дорожке. Этот способ считается более правильным, нежели заставлять животных просто куда-то идти.

Сейчас же учёные назвали главную причину вымирания медведей – это таяние льдов. Дело в том, что животные ищут еду на поверхность льда. Если же последнего не будет, то медведи не смогут подкрасться незаметно и поймать добычу. В результате косолапый начнёт голодать, а целый вид постепенно вымирать.

По словам экологов, уже к 2028 году популяция белых медведей опустится до критической отметки с существующими темпами таяния северных льдов.

Учёные из Калифорнии также провели замеры косолапой походки медведей при помощи беговой дорожки для лошадей. По результатам исследования оказалось, что «косолапость» причиной вымирания вида назвать нельзя.