В Индиане со дна вытащили угря-подобное существо

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Глубинный монстр обитал в болоте округа Поси. Сделав несколько снимков, морского обитателя вернули в естественную среду.

В Индиане защитники дикой природы со дна вытащили угря-подобное существо. Двуногую амфибию поймали и поместили в пластиковое ведро с водой, чтобы герпетологи могли взглянуть на глубинного монстра поближе. Индианский Отдел рыбы и дикой природы идентифицировал существо как меньшую сирену - водную саламандру.

Меньшие сирены являются одной из самых своеобразных саламандр Индианы с их длинными, похожими на угря телами, перистыми жабрами и только двумя передними ногами. Они живут в неглубоких, тихих водоемах, таких как канавы, пруды и болота. Сирены довольно безвредны, в основном питаются раками, моллюсками, червями и другими жуками. Если их водная среда высыхает, они могут выжить, отступая в подводные норы раков, или зарываясь в грязь и формируя защитный кокон, похожий на капсулу, вокруг их тел.

Защитники природы сделали пару фотографий странного и, в то же время, уникального существа, после чего выпустили его обратно в водоем.