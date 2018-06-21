"Библия пророчит": Конец света начнётся 21 июня

Сегодня, 20:14

Апокалипсис может произойти уже очень скоро. Многие теологи уверены именно в этом будущем, ожидающем Землю совсем скоро.

По их мнению, об этом пророчит Библия, а Конец света – близится. Вернее, уже приблизился и может произойти в момент летнего солнцестояния.

Это время многие христиане связывают с возвращением Божьего Сына, после чего верующие могут «уйти» в Небо быстрее, чем «мерцание глаза».

Однако, для этого необходимо пройти период длительной скорби. Также это событие может случиться после глобальных войн или пандемий.

Некоторые западные учёные полагают, что время ада истекло. Ему предстоит распасться после 21 июня 2018 года. Соответственно, исчезнет и его противоположность. То есть мы с вами.

Впрочем, аргументы, достаточно спорны. Предсказатели связывают Конец Мира со смертью Билли Грэма, который был в евангелизме достаточно известной фигурой.

Сообщается, что он скончался в тот же день, что и Моисей. Это произошло 21 февраля. То есть, ровно за 120 дней до 21 июня.

Число 12 считается магическим. В частности, это 12 учеников Христа. Есть теория, что Конец света уже начался, или начнётся 21 июня, правда начало будет совсем незаметным.

Впрочем, считают многие посетители Сети, подобных совпадений найти можно огромное множество. Большинство не верят в предсказание о том, что наступает Конец Мира. Пока что человечество еще не столкнулось с Апокалипсисом, хотя по версии любителей нетрадиционной науки, это должно было произойти уже не один раз за последние 5-10 лет.