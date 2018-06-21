VistaNews.ru


Ученые: Голодание «16:8» снижает вес и давление

Сегодня, 20:00

При этом можно кушать все и в любом количестве. Исследование провели эксперты из Иллинойского университета в Чикаго, научная работа опубликована на страницах Nutrition and Health Aging.

Американские ученые провели исследование с участием 46 добровольцев, индекс массы которых превышал 34 килограмма на квадратный метр. Людей разделили на две группы по средним показателям роста, ИМТ и веса. На протяжении 12 недель первая группа употребляла пищу с 10 часов утра по 6 часов вечера, остальное время просто пила воду с лимоном или зеленый чай.

Результаты показали, что голодание «16:8» снижает вес и давление. Примечательно, что потеря в весе составила всего 2,5% от общей массы тела. Вторая группа не показала положительных изменений, хотя разница в уровнях холестерина и глюкозы, диастолическом давлении и жировой массы, не была разительной.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые: Медитация не снижает уровень агрессии

Астрономы: На орбите новорожденной звезды найдены три молодые планеты

Ученые: Высокий пульс сокращает жизнь

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Рекомендуем