Ученые: Голодание «16:8» снижает вес и давление

Сегодня, 20:00

При этом можно кушать все и в любом количестве. Исследование провели эксперты из Иллинойского университета в Чикаго, научная работа опубликована на страницах Nutrition and Health Aging.

Американские ученые провели исследование с участием 46 добровольцев, индекс массы которых превышал 34 килограмма на квадратный метр. Людей разделили на две группы по средним показателям роста, ИМТ и веса. На протяжении 12 недель первая группа употребляла пищу с 10 часов утра по 6 часов вечера, остальное время просто пила воду с лимоном или зеленый чай.

Результаты показали, что голодание «16:8» снижает вес и давление. Примечательно, что потеря в весе составила всего 2,5% от общей массы тела. Вторая группа не показала положительных изменений, хотя разница в уровнях холестерина и глюкозы, диастолическом давлении и жировой массы, не была разительной.