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Учёные доказали, что обучение в школе повышает интеллект

Сегодня, 19:02

Учёные взялись разрушить популярный миф и «убить» отговорку ленивых учеников о том, что им не нужна школа, чтобы стать умным и образованным человеком. В школу нужно ходить всем и часто.

В своём исследовании, результаты которого были опубликованы в  Psychological Science, учёные применили несколько методов изучения. Каждый из них отдельно выделял те или иные стороны образованности человека. Интересно отметить, что для мета-анализа были использованы данные выпускников разных лет и учеников разного возраста, чтобы проследить тенденцию повышения и понижения интеллекта.

Как показал анализ, один дополнительный год обучения в школе повышает интеллект ребёнка на показатель от 1 до 5, то есть в среднем - это 3 балла. Это повышение следует рассматривать, учитывая фоновые знания человека и пережитый опыт. Таким образом учёные предположили, что 12-летняя система обучения сможет подготавливать почти одинаково умных людей. «Почти» - потому что до сих пор непонятен механизм повышения интеллекта, а именно на каком уровне он происходит: физиологическом, психологическом, психическом или в комплексе.

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