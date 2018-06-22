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Наличие примера для подражания влияет на интерес девушек к точным наукам

Сегодня, 03:45

По статистике, около 58% россиянок хотят построить карьеру в сфере точных наук, однако, только 38% из них склоняются к выбору профессии в этой сфере.

Исследование провели компании Microsoft и KRC Research. Путем опроса, в котором приняли участие девушки в возрастной категории 11-30 лет, исследователи выяснили, что наличие примера для подражания влияет на интерес девушек к точным наукам. По результатам опроса сравнивали ответы девушек, у которых есть примеры и тех, у которых их нет.

Выяснилось, что 58% россиянок с позитивным примером хотели бы применить свои знания в области точных наук, а без него – 43%. Также, девушки с ролевой моделью проявляют интерес к точным наукам в составе 55%, а без модели – 35%. Отмечается и то, что российские девушки заинтересованы в науке больше, чем европейские. Интересен и тот факт, что у девушек, которые имеют пример для подражания, уверенность в своих знаниях значительно выше, чем у тех, у кого нет кумира.

По результатам исследования компании сделали вывод. что наличие положительного примера влияет на выбор девушек профессии в сфере точных наук. Именно поэтому Microsoft совместно с Московским музеем современного искусства MMOMA проводит публичные дискуссии на тему «Про тебя: истории про девушек и технологии».

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