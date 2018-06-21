Физики объяснили отталкивание трещин

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Некоторые трещины, двигаясь навстречу, отклоняются от первоначальной траектории движения. Данное явление объяснили французские ученые.

Физики объяснили отталкивание расколов, двигающихся друг другу навстречу. Основным фактором здесь является соотношение уровня близости траекторий движения и длины самих трещин. Долгое время ученые не могли описать поведение трещин теоретически, так как модели оказывали лишь притяжение трещин, при том, что часто происходит отталкивание на определенном расстоянии.

Исследование поможет улучшить работу приборов, которые чувствительны к расколу. Оно объясняет моменты, когда трещины, сближаясь, расходились на определенном расстоянии, а затем вновь начинали встречное движение, образуя своеобразные крюки. Это происходит, когда длинные трещины движутся параллельно близким линиям.

В работе использовались дифференциальные и интегральные уравнения, решение которых дало возможность сделать вывод, что отталкивание происходит только в малой части территории, когда расстояние между раскаленными частями на 10% меньше их длины.