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Британские школьники отправили в стратосферу пудинг

Сегодня, 16:12

В графстве Дербишир ученики провели научный эксперимент. Таким образом, дети решили собрать деньги на собак-поводырей.

Воспитанники младшей школы им. Святого Ансельма в Беквелле решили в этом году не проводить стандартную благотворительную ярмарку. Вместо этого они отправили в стратосферу пудинг. Британские школьники фиксировали высоту и местоположение шара с пудингом при помощи специальных устройств. Также «умелые ручки» оснастили шар специальным видеоустройством для наблюдения. Передача данных завершилась, когда шар преодолел высоту в 16 км над Линкольнширом.

Дети хотят верить, что с пудингом они попрощались ненадолго, хотя тот попросту исчез из поля зрения маленьких ученых. Ведь в 2017 году воспитанники графской школы проделали аналогичный эксперимент, а «шар-путешественник» обнаружили недалеко от города Скегнесс. Школьники, благодаря своему эксперименту, заработали £1,600. Они планируют направить эти средства в благотворительную организацию, где обучают собак-поводырей для людей с проблемами зрения.

В сети ходят шутки, что представители инопланетных рас решили «своровать» десерт у англичан. Но маленькие школьники утверждают, что десерт в шаре был закреплен надежно.

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