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Палеонтологи: Динозавры не могли высовывать язык

Сегодня, 15:48

Группа ученых из США и Китая провела сравнительный анализ подъязычных костей динозавров и современных птиц и крокодилов. Исследование показало, что язык древних рептилий устроен также как и у их современных родственников, поэтому изображать динозавров с вывалившимся из открытой пасти языком неправильно.

Сотрудники Техасского университета и Китайской академии наук установили, что кости? поддерживающие язык (os hyoideum) большинства древних рептилий? сходны по строению с простыми, короткими, связанными с малоподвижным языком костями крокодилов. Благодаря родству динозавров, современных аллигаторов и некоторых видов птиц специалисты смогли отследить идентичность и отличие анатомического строения ротовой полости, а также понять, как они эволюционировали.

Язык, считают палеонтологи, указывает на образ жизни животных. Можно с уверенностью сказать, что динозавры, также как и современные крокодилы, язык высовывать не могли.

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