Экс-астронавт: Ракет для полета на Марс еще не существует

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Предполагается, что именно сюда может переселиться человечество после катастрофы на Земле.

Ученые постоянно занимаются созданием различных программ, помогающим узнать больше о Марсе, такая необходимость возникла из-за желания человека полететь на красную планету. Несмотря на постоянный технический прогресс в области космонавтики, Крис Хэдфилд, который является экс-астронавтом Канадского космического агентства, считает, что у человечества еще не существует ракет для полета на Марс.

Напомним, что ученые NASA заявили о создании трех ракет, которые способны долететь до Красной планеты - Space Launch System, а также созданные частной компанией Big Falcon Rocket и New Glenn. По мнению бывшего астронавта, они не дотягивают для такого серьезного испытания. Кроме этого Хадфилд заявил, что в ближайшие 20 лет и более человечеству даже не стоит рассчитывать о возможности полететь в открытый космос с целью колонизации.

Свои доводы он основывает на том факте, что все три ракеты для запуска с поверхности Земли и придания ускорения установленным на них космическим аппаратам используют аналогичное топливо.

Напомним, что новая система запуска NASA Space Launch System, ожидающая своего запуска в 2020-х годах, будет использовать двигатели, работающие на комбинации жидкого водорода и твердого химического топлива.