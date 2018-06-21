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Пришельцы в небе: Жители Гватемалы сняли на видео загадочный НЛО

Сегодня, 14:34

Жители Гватемалы зафиксировали в небе загадочное НЛО, которое шокировало местных жителей. Об этом сообщает портал VladTime.

В Центральной Америке к югу от Мексики в стране Гватемала местные жители над городом Пуэрто-Барриосом впервые столкнулись с загадочным НЛО. По словам напуганных очевидцев, неопознанный объект пролетел прямо в центральной части города и даже ненадолго завис над землей. Происшествие случилось 13 июня и шокировало людей.

Свидетели НЛО смогли снять на видео летающую тарелку темного цвета и ролик опубликовали на видеохостинге YouTube. Люди в один голос утверждали, что совершенно ясно видели пришельцы в небе. Уфологи проинформировали, что это первый случай, когда НЛО оказался в центре города. До этого случая инопланетные корабли видели только недалеко от Гондурасского залива.

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