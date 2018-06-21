Антропологи выяснили, как появились плоские ногти

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Американские ученые сделали вывод, что эволюция от острых когтей к ногтям прошла путь в 10 млн лет. Именно ногти стали отличительной чертой во время жизни Платона человека от петуха.

Антропологи проанализировали цепочку развития от когтей до ногтей. Их работы свидетельствуют о том, что оммомииды (древние приматы) имели не плоские ногти, а когти для вычесывания. Они выяснили, что когти были потеряны из-за возникшего усложнения социальной среды между приматами. По словам ученых, эта задача легла на их сородичей, поэтому и появились ногти вместо когтей.

Когти в первую очередь предназначены для удаления вредителей из шерсти. В процессе эволюции один коготь все же сохранился для этой жизненно важной потребности для «груминга».

Даг Бойер сделал такое предположение после просмотра останков древних приматов в 2013 году.