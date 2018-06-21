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Огромная рыба-мутант попала в кадр в небе над Аляской

Сегодня, 13:01

Уфологи связывают инцидент с НЛО, рыбу заметили в городе Кивалина. Соответствующий ролик, снятый погодной веб-камерой, опубликован в YouTube на популярном канале Disclose Screen.

В небе над Аляской в кадр погодной веб-камеры попала огромная рыба-мутант, внешне схожа с китом, но определить биологический вид загадочного морского существа невозможно. Ученые предполагают, что камера гражданской авиации США исказила птицу или любой летящий объект.

Несмотря на логическое объяснение, в социальной сети пользователи стали активно обсуждать небесного монстра. Уфологи, демонстрируя свои постоянные истины, напоминают об НЛО, просто небо в паре с аппаратурой исказило летающий объект, превратив его в рыбу-мутанта. Инцидент произошел на Аляске в городе Кивалина.

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