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Врачи: Полезные свойства молока являются мифом

Сегодня, 12:59

Каждый помнит, как в детстве его заставляли пить молоко, мотивируя его особой пользой для организма. Гастроэнтерологи после ряда исследований убеждают в обратном.

Молоко всегда считалось особым продуктом для детского организма. Именно его он первым потребляет из материнской груди, а потом им стараются напоить ребенка как можно дольше. Еще бабушки рассказывали, что данный продукт богат на различные микроэлементы и микроорганизмы, которые полезны для растущего малыша. Даже в художественных произведениях молоко воспевается как источник здоровья.

На некоторых форумах родители рьяно спорят о том, какое же молоко является для детей более полезным – коровье или козье. Взрослые же не могут решить – полезно ли его добавлять в кофе или нет. Развеять все сомнения взялись врачи-гастроэнтерологи, которые провели ряд исследований.

Установлено, что растительное молоко полезнее натурального, ведь оно не вызывает аллергии. Также медики настаивают, что употреблять данный продукт необходимо в любом возрасте, ведь он богат кальцием, который необходим в пожилом возрасте для поддержания крепости костной ткани. Установлено, что польза домашнего и магазинного молока одинаковы. Как и вред, который они могут нанести организму из-за присутствия в них болезнетворных бактерий. Оказалось, что козье и коровье молоко имеют одинаковый уровень пользы для организма, поэтому выбор остается за потребителем. Оказывается, что все полезные свойства молока являются мифом. 

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