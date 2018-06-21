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Илон Маск: Все люди живут в матрице

Сегодня, 12:53

Миллиардер провел тайное исследование, и рассказал, что в скором времени он расскажет свою теорию о том, что люди на самом деле живут в матрице.

Маск заявил, что у него есть доказательства этой теории, и скоро он опубликует видеоролик и сообщит о дате проведения пресс-конференции. Миллиардер считает, что люди ужаснутся, увидев видео, однако общество должно знать правду, которую от них скрывают. Маск решил доказать, что люди живут в матрице. Исследователь рассказал, что конференция пройдет в Калифорнии и перевернет мировосприятие общества. 

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