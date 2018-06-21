На Кубани «Космопоиск» начал охоту на НЛО и призрака мужчины

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Очевидцы утверждают, что черная тень мужчины выходит из поля и уходит в него. Лагерь организации из Москвы располагается в Новокубанском районе Краснодарского края, установлен флаг с изображением умершего координатора геоглифологии Вадима Черноброва.

На Кубани глава направления геоглифологии организации «Космопоиск» Мария Семенова и активист Павел Фомин начали охоту на НЛО и привидения. Основной задачей организации является поиск кругов на полях, оставленных инопланетными цивилизациями. Согласно теории Вадима Черноброва, таким методом НЛО общались между собой по принципу детской игры «Казаки-разбойники», а люди должны только дать понять гуманоидам, что тоже хотят общения с ними. Представители «Космопоиска» занимаются геоглифологией - рисунками на земле, термин ввел Чернобров.

На месте лагеря в Новокубанском районе говорят и о существовании призрака мужчины, выходящего из поля и уходящего в него. Самым главным моментом является астрономическая полночь, она наступает в 02:22, тогда и стоит ожидать самых разных аномалий. На слет должны прибыть активисты из Москвы, Петербурга, Крыма, Ростова, Луганска, Краснодара, Новокубанска и других городов.