Астронавты NASA: В Арктике и Антарктике расположены базы НЛО

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Астронавты NASA заявили, что Арктика и Антарктика являются самыми горячими точками для поиска инопланетной жизни. Ученые выяснили, что пришельцев притягивают низкие температуры, которые присутствуют на противоположных полюса Земли.

Ежегодно появляются десятки сообщений о наблюдениях НЛО на территории Арктики и Антарктики. Именно по этой причине ученые из NASA планируют искать инопланетян именно на данных полюсах. Google Earth часто фиксировал на территории полюсов загадочные инопланетные объекты, которые парили в небе или разбивались о ледяные скалы.

Охотники за НЛО и агентства внеземных расследований полагают, что пришельцев привлекают именно низкие температуры и отсутствие людей. Ученые планируют на полюсах обнаружить целые базы инопланетян и остатки разбившихся НЛО.