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SpaceX приступает к испытаниям нового космического корабля Grey Dragon

Сегодня, 11:54

Работы для освоения космоса частными компаниями продолжаются.  SpaceX  предполагает сделать аппарат для экипажей.

Компания сообщила, что приступает к испытаниям нового космического корабля. Он получил название Grey Dragon. Информация предоставлена пресс-службой SpaceX  в официальном аккаунте в Instagram.

Тесты корабля будут происходить в Огайо в исследовательском центре Национального космического агентства США. Сначала их проведут с использованием термовакуумной камеры.

Результаты должны показать, как Grey Dragon поведёт себя, когда температуры станут экстремально низкими или высокими в условиях космического вакуума.

После завершения испытаний, корабль будет доставлен на территорию Космического центра Кеннеди, находящегося во Флориде. Оттуда он и уйдёт в свой первый рейс.

Ранее SpaceX  уже разработала одну из вариаций ракеты Dragon. Она применяется для того, чтобы пополнять запасы на МКС.

Ракетой носителем для капсулы Grey Dragon станет Falkon 9.

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