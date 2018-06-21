В Москве нашли уникальные артефакты 500-летней давности

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Выполнение обычных работ по переукладке коммуникаций часто приводит к совершенно неожиданным находкам. Хорошо, что рабочие своевременно уведомляют об этом археологов.

В Москве нашли уникальные артефакты с 500-летней давности. Это произошло в самом центре. Там производилась переукладка подземных коммуникаций в районе переулков Малый Златоустинский и Большой.

Артефакты свидетельствуют, что в древней Москве в этом месте происходила торговля тканями. Они были как местного производства, так и привозные.

Это подтверждают найденные свинцовые пломбы, которыми 500 лет назад опечатывали рулоны с тканями. Одна из них немецкая. Она дополнительно интересна ещё и тем, что сохранила на себе отпечаток текстиля.

Другая – принадлежала частному производителю тканей, работавшему в Москве. Её возраст - помоложе. В то же время это свидетельствует, что торговля тканями на этом месте производилась очень долгое время.

Также археологи нашли латунный торговый жетон, выданный в 1858 году. Помимо того, обнаружено значительное количество аксессуаров, которые носили в Москве в XVII – XIX веках.

Златоустинский переулок уже не впервые радует археологов. Совсем недавно там нашли останки Златоустовского монастыря и часть его ограды. Помимо того, в распоряжение учёных попало множество изразцов, монет и других артефактов.