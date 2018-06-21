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Ученые в шоке: Гигантская пыльная буря на Марсе распространилась по всей планете

Сегодня, 10:05

Ученые NASA сообщили шокирующую новость, что гигантская пыльная буря на Марсе распространилась по всей планете. Данные специалистов говорят, пылевые облака уже достигают 40 миль.

В среду, 20 июня, исследователи NASA обнаружили, что буря на Марсе намного увеличилась и сейчас достигла гигантских размеров. Ученый-астрофизик NASA Скотт Гузевич, который является сотрудником Центра космических полетов Годдарда заявил, что это самая масштабная пылевая буря на красной планете, которая охватила всю территорию Марса.

Согласно статистике ученые, подобной гигантской бури не было с 2007 года. Сообщается, что штормы обычно находятся на одной территории, однако на этот раз они окрыли всю планету.

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