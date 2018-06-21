Ученые: Коров нужно кормить бактериальной жижей вместо сена

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После проведения ряда исследований ученые пришли к выводу, что ранее работники сельского хозяйства не правильно кормили крупный рогатый скот. Теперь необходимо перевести коров на питание специализированной бактериальной жижей.

Ученые из Института климатических исследований в Потсдаме (Германия) изучают проблему питания крупного рогатого скота. Такая необходимость возникла из-за надвигающегося глобального потепления, которое приведет к распространению пустыни. Со временем предполагается, что растительный корм, которого уже не хватает, просто исчезнет.

Для его замены можно будет использовать белковую биомассу, которая производится микробами из метана. Такую статью с полным научным обоснованием специалисты напечатали в научном журнале Environmental Science & Technology.

Такая замена питания коров приведет к снижению количества вырабатываемых парниковых газов, хотя не ликвидирует их полностью. В статье идет речь о том, что необходимо предпринять все меры для полного исключения данного звена из питания животных. Ученые предполагают, что со временем на употребление белка микробов перейдет и все человечество, ведь привычные продукты просто перестанут существовать.

Напомним, что советские ученые еще в 1960 году провели исследование, результаты которого показали – дрожжи и другие микробы способны в 100 тысяч раз больше вырабатывать белка, чем крупный рогатый скот. Это привело к созданию в СССР мощных промышленных отраслей. Которые занимались производством бактериального белка, витаминов и аминокислот.