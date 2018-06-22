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Ученые: Активность разлома Сан-Андреас приведет к катастрофе в Калифорнии

Сегодня, 00:45

В ближайшие 30 лет высокая вероятность землетрясения выше 7 баллов. Научная работа проведена экспертами из Университета штата Аризона, исследование опубликовано на страницах Nature Geoscience.

Американские ученые заявляют, что активность разлома Сан-Андреас уже в ближайшие 30 лет может привести к катастрофе в южной и северной областях Калифорнии. По словам эксперта Мустафы Хошманеш, в части разлома длиной в 145 километров фиксируют небольшие толчки, что провоцирует увеличение разлома на 3 сантиметра в год.

Такие эпизодические землетрясения провоцируют повышение давления в закрытых сегментах. Согласно историческим данным, в 1857 и 1906 годах в Форт-Теджоне и Сан-Франциско соответственно произошли толчки, магнитуда которых составляла 7,9 баллов. Наблюдения ученых показали, что подобные землетрясения могут произойти в Калифорнии в ближайшие 30 лет.

Разлом Сан-Андреас располагается между тихоокеанской и североамериканской плитами длиной 1,3 тысяч километров, он образовался в результате исчезновения плиты Фараллон. Параллельно этому известному разлому проходят разломы Сан-Габриель и Сан-Хасинто. В зоне часто фиксируют землетрясения, которые провоцируют поверхностные смещения до 7 метров. Не менее известным инцидентом, включая вышеуказанные выступает землетрясение в 1989 году Лома-Приета.

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