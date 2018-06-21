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Ученые: Возраст убийцы определяется по капле его крови

Сегодня, 09:23

Это сужает круг подозреваемых и облегчает работу криминалистам. Научную работу провели Игорь Леднев и Кайл Доти из университета Нью-Йорка, исследование опубликовано на страницах ACS Central Science.

Ученые заявляют, что возраст убийцы легко определяется по капле его крови, оставленной на месте преступления. Биологи знали давно, что в результате развития организма в крови меняется химический и белковый состав, но сложная система связи мешала экспертам установить возраст человека.

Игорь Леднев и Кайл Доти не раскрыли связи, а изучили молекулярный состав крови человека разных возрастов, начиная с рождения. В рамках исследования были собраны образцы крови людей разного пола и возраста, в результате в 99% случаев безошибочно установили необходимый показатель. Авторы работы уверенны, что их метод поможет криминалистам быстрее вычислить убийцу.

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